Курск, 26 августа, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что посетит Курскую АЭС 27 августа.

MAX SLOVENCIK/EPA/TASS

Он также отметил, что внимательно следит за развитием ситуации вокруг станции, и в частности за «повышением военной активности» в районе АЭС.

«Ситуация всё время меняется. Важно, чтобы завтра на станции я сам увидел, что происходит, и обсудил модальности для дальнейших действий, которые могут потребоваться для оценки условий физической и ядерной безопасности Курской АЭС», — цитирует Гросси пресс-служба МАГАТЭ.

Принципы ядерной безопасности во время вооружённых конфликтов, а также нормы, разработанные ранее для Запорожской АЭС, могут быть также применимы и к Курской атомной электростанции, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, о планах посетить Курскую АЭС Гросси сообщил 21 августа. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва находится в контакте с МАГАТЭ в связи с провокациями Киева в отношении Запорожской и Курской АЭС. Действия киевского режима создают угрозу ядерной безопасности в Европе, подчеркнула она. Дипломат также выразила надежду, что МАГАТЭ всерьёз отнесётся к ситуации и предпримет «конкретные действия».

ВСУ регулярно пытаются наносить удары по Запорожской АЭС и городу-спутнику станции — Энергодару. 22 августа президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ пытались нанести удары по Курской АЭС. Россия уведомила об этом МАГАТЭ, агентство обещало прислать специалистов, чтобы оценить ситуацию, сказал президент. Он выразил надежду, что организация выполнит свою работу. Встречаться с Гросси Путин пока не планирует, рассказал 26 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Минобороны 18 августа заявило, что «с надлежащей серьёзностью» относится к поступающей по разным каналам информации о подготовке Киева к нанесению удара по Курской АЭС. Если ВСУ начнут реализовывать планы, направленные на создание техногенной катастрофы с радиоактивным заражением территорий, Россия немедленно примет жёсткие ответные военно-технические меры, отмечалось в заявлении.