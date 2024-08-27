Курск, 27 августа, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал преувеличением сравнение Курской и Чернобыльской АЭС.

Владимир Гердо/ТАСС Вид на Курскую атомную электростанцию

«Проводить аналогию и сравнивать Чернобыльскую и Курскую АЭС — это преувеличение», — сказал он журналистам.

Вместе с тем Гросси отметил, что на Курской АЭС работает реактор такого же типа, который не имеет специальной защиты.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа Гросси прибыл в Курчатов, чтобы осмотреть территорию Курской АЭС и дать независимую оценку ситуации вокруг станции. Ранее он заявил, что внимательно следит за «повышением военной активности» и обстановкой в районе АЭС.

Ранее Гросси сообщил журналистам, что видел следы от атак украинских дронов, когда осматривал территорию Курской атомной электростанции. Он отметил, что Курская АЭС работает в режиме, «очень близком к нормальному». Однако бои идут всего в нескольких километрах от атомной станции, что вызывает серьёзные опасения.

О планах посетить Курскую АЭС Гросси сообщил 21 августа. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва находится в контакте с МАГАТЭ в связи с провокациями киевского режима в отношении Запорожской и Курской АЭС.

22 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что ВСУ пытались нанести удары по Курской АЭС. Россия уведомила об этом МАГАТЭ, агентство обещало прислать специалистов, чтобы оценить ситуацию, сказал президент. Он выразил надежду, что организация выполнит свою работу. Встречаться с Гросси Путин пока не планирует, рассказал 26 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.