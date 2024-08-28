Москва, 28 августа, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Отказ Украины от транзита российского газа в Европу нанесёт урон потребителям в Европе. Об этом 28 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Danil Shamkin/Global Look Press

«Есть альтернативные маршруты, вы знаете, есть планы по созданию хаба в Турции, ведётся работа на этот счёт. То есть альтернативные маршруты есть, но безусловно такие решения украинской стороны нанесет серьёзный урон интересам европейских потребителей», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, пострадают прежде всего те, кто покупает более гарантированный и доступный в экономическом плане по ценовым параметрам российский газ.

«Им придётся платить гораздо больше, делая свою промышленность менее конкурентноспособной», — пояснил он.

Днём ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается продлевать контракт с «Газпромом» на транзит российского газа в Европу. По его словам, Киев рассчитывает принять совместное решение по транзиту с Евросоюзом.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 23 июля, что украинские власти стали использовать транзит энергоресурсов для давления на европейские страны. Она подчеркнула, что киевский режим продолжает проявлять полное пренебрежение к праву, законности, международно-правовыми нормам.

В январе Песков отмечал, что отказ Украины от транзита российского газа по территории страны повлечёт изменение всей логистики процесса, несмотря на наличие альтернативных маршрутов.