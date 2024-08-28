Москва, 28 августа, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила 28 августа пресс-служба Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Лидеры выразили удовлетворение итогами недавнего государственного визита Путина в Азербайджан, сказано в сообщении.

«Отмечено, что последовательная реализация достигнутых в ходе переговоров договорённостей будет способствовать дальнейшему углублению российско-азербайджанских отношений союзничества и партнёрства», — отметил Кремль.

Стороны обсудили ситуацию в Закавказье, в том числе вопросы подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном, делимитации и демаркации границы, разблокирования транспортного сообщения, отметила пресс-служба.

Путин подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие обеим сторонам в выработке решений для урегулирования ситуации, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, по итогам переговоров с Алиевым во время визита в Азербайджан 18–19 августа Путин заявил о готовности Москвы участвовать в урегулировании между Баку и Ереваном в той части, которая востребована обеими сторонами. Он добавил, что Россия будет рада, если сможет помочь Азербайджану и Армении выйти на подписание мирного соглашения и довести дело до делимитации и демаркации границы.

Алиев ранее отмечал, что заключение мирного договора между двумя республиками невозможно до тех пор, пока власти Еревана не внесут изменение в конституцию страны. По его словам, действующая конституция Армении представляет собой территориальную угрозу для Азербайджана, так как в документе есть ссылка на декларацию о независимости от 1990 года, согласно которой Нагорный Карабах входит в состав страны.

23 августа Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора.