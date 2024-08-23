Москва, 23 августа, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Смирнов/POOL/ТАСС

Телефонный разговор состоялся 23 августа, по инициативе какой стороны, не уточняется. Уточняется, что Путин и Пашинян продолжили обсуждать вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе с учётом переговоров российского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе недавнего государственного визита в Баку.

«Подтверждена готовность российской стороны и далее оказывать Армении и Азербайджану содействие в выработке мирного договора, продвижении процесса делимитации и демаркации границы, а также в разблокировании транспортно-логистических связей», ― говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Также стороны обменялись мнениями по двусторонней повестке дня и отметили позитивную динамику торгово-экономического взаимодействия. Путин и Пашинян условились продолжать контакты.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 августа о телефонном разговоре Путина и Пашиняна сообщила пресс-службе правительства Армении. Отмечалось, что президент России проинформировал армянского премьера о впечатлениях от своего визита в Азербайджан. Также стороны договорились о встрече в ближайшее время для обсуждения вопросов двухсторонней повестки.

По итогам переговоров с Алиевым во время визита в Азербайджан 18–19 августа Путин заявил о готовности Москвы участвовать в урегулировании между Баку и Ереваном в той части, которая востребована обеими сторонами. Он добавил, что Россия будет рада, если сможет помочь Азербайджану и Армении выйти на подписание мирного соглашения и довести дело до делимитации и демаркации границы.

21 июля Алиев заявил, что заключение мирного договора между двумя республиками невозможно до тех пор, пока власти Еревана не внесут изменение в конституцию страны. По его словам, действующая конституция Армении представляет собой территориальную угрозу для Азербайджана, так как в документе есть ссылка на декларацию о независимости от 1990 года, согласно которой Нагорный Карабах входит в состав страны. Этот пункт мешает заключить мирное соглашение, отметил президент Азербайджана.

10 мая главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов провели в Алма-Ате переговоры по определению путей достижения мирного соглашения между странами.

25 мая Алиев после переговоров с Пашиняном в Москве указал на важность составления мирного договора «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе.