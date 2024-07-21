Баку, 21 июля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном невозможно до тех пор, пока власти Еревана не внесут изменение в конституцию страны. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Владимир Смирнов/РИА Новости Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Выступая на втором Шушинском глобальном медиафоруме, он заявил, что действующая конституция Армении представляет собой территориальную угрозу для Азербайджана, так как в документе есть ссылка на декларацию о независимости от 1990 года, согласно которой Нагорный Карабах входит в состав страны. Этот пункт мешает заключить мирное соглашение, отметил президент Азербайджана.

«Это не попытка нашего вмешательства. Но с этим пунктом в их конституции это невозможно, потому что конституция выше любого другого документа, включая международный договор», — отметил Алиев, добавив, что 80–90% текста мирного соглашения уже согласовали.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов завершили в Алма-Ате переговоры по определению путей достижения мирного соглашения между странами.

25 мая после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве президент Азербайджана подчеркнул, что мирный договор необходимо составить «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе. В свою очередь глава Армении заявил, что Ереван и Баку признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.

19 сентября 2023 года Вооружённые силы Азербайджана начали боевые действия на территории Нагорного Карабаха, объявив о проведении там «антитеррористических мероприятий». Через день боевые действия закончились согласием Степанакерта на условия Баку. 15 октября 2023 года Алиев поднял государственный флаг республики в столице Нагорного Карабаха.