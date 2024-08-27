Херсон, 27 августа, 2024, 05:10 — ИА Регнум. В начале августа российские военнослужащие обнаружили и уничтожили при попытке высадиться на Кинбурнскую косу польских наёмников в составе диверсионно-разведывательной группы ВСУ. При них имелись документы и жетоны, а на телах — татуировки со свастикой, сообщил командир расчёта ПТРК с позывным Настроение.

Иван Шилов ИА Регнум Уничтожение диверсантов ВСУ

«Были иностранцы, в том числе польские военнослужащие… Татуировки все, много очень нацистской символики было. Свастика, да, СС разрисовано… Оружие было: винтовки и пулемёты американского производства. Были с собой наступательные гранаты импортного производства», — уточнил он в беседе с «РИА Новости».

Командир расчёта ПТРК добавил, что обстановка в ночь на 9 августа на Кинбурнской косе была напряжённая. Противник вёл сильный артобстрел побережья. Под вражеским огнём десантники группировки войск «Днепр» подготовили свои огневые средства. При появлении противника они начали отражать попытку высадки десанта ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики попытаются высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области. Киевский режим готовит очередную кровавую «пиар-акцию», заявил 23 августа губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, согласно полученной информации, среди техники большое количество безэкипажных катеров, штурмовых лодок, вертолётов западного производства, а координацией наступательной операции ВСУ занимаются силы специальных операций НАТО.

В Варшаве не могут назвать даже примерное число польских наёмников, воюющих на стороне Украины. По словам представителя МИД Польши, законодательством допускается служба гражданина республики в иностранной армии или ином зарубежном военизированном формировании. Перед этим необходимо получить согласие министра внутренних дел и администрации, а в случае бывших военнослужащих потребуется согласование с министром национальной обороны. Также нужно быть несудимым, не иметь задолженностей, в том числе налоговых, и не являться действующим военнослужащим. На практике большинство поляков поехали воевать на Украину без согласия, на свой страх и риск, добавил он.