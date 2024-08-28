Курск, 28 августа, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Российская группировка в Курской области по запросу оперативного штаба региона получила дополнительные приборы разведки и наблюдения, сообщили в Минобороны РФ.

Таисия Воронцова/ТАСС

«От оперативного штаба Курской области поступило 39 запросов. 24 вопроса решены. Новых запросов не поступало. В группировку осуществлена поставка дополнительных приборов разведки и наблюдения», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, от оперативных штабов Брянской и Белгородской областей новых запросов не поступало. В обоих случаях уже реализованы все восемь запросов, которые получило МО РФ ранее.

В Минобороны добавили, что к этому моменту оперштабы направили в оперативную группу координационного совета МО по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей суммарно 55 вопросов.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов провёл серию совещаний по обеспечению безопасности приграничных регионов — Курской, Брянской и Белгородской областей. Их участники обсудили дополнительные меры обеспечения целостности территории и защиты населения регионов.

План, подготовленный Генштабом, предусматривает определение ответственных должностных лиц, выделение дополнительных сил и средств, заявило министерство. Белоусов будет контролировать реализацию плана лично, добавило Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции (КТО). Кроме того, в Курской и Белгородской областях был введён режим ЧС регионального уровня.