Дублин, 28 августа, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Требование Украины разрешить наносить удары вглубь России грозит негативными последствиями, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces

«Ничем хорошим это не закончится», — написал Боуз, комментируя требования Киева к США.

Журналист опубликовал скриншот статьи в издании Politico, где говорится о намерении Киева представить руководству США список потенциальных целей на территории России, которые ВСУ хотели бы поразить дальнобойным оружием.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, что его западные коллеги избегают разговоров о снятии ограничений на удары вглубь России дальнобойным оружием, которое Украина получает от союзников. Он отметил, что продолжает поднимать этот вопрос, и сравнил ситуацию с игрой в пинг-понг.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня в Киеве и Евросоюзе попросили президента США Джо Байдена разрешить войскам Украины наносить удары по всей территории России.

Днём ранее Зеленский заявил о получении от США послания о возможности использовать поставляемое Украине оружие Запада для ударов по российской территории. Кроме того, он назвал вопросом времени получение ВСУ разрешения от Запада на обстрелы России любым оружием.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уже были попытки атаковать территорию страны западным оружием. Он добавил, что это демонстрирует степень вовлечённости США в конфликт на Украине.