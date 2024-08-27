Вашингтон, 27 августа, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Украина планирует предоставить США список целей на территории России, которые ВСУ могли бы поразить, если Вашингтон снимает ограничения на применение дальнобойных вооружений. Об этом сообщает американская газета Politico.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украина использует этот список как последнюю попытку убедить Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия на территории России», — указано в публикации.

Как отмечается в материале, власти киевского режима планируют использовать этот список, чтобы предпринять последнюю попытку убедить США снять ограничения на использование американского оружия на российской территории. Ранее Киев уже называл Вашингтону некоторые потенциальные цели, однако новый список будет «более точечным и детализированным».

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня в Киеве и Евросоюзе попросили президента США Джо Байдена разрешить войскам Украины наносить удары по всей территории России.

31 мая глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о получении от США послания о возможности использовать поставляемое Украине оружие Запада для ударов по территории России. Кроме того, он назвал вопросом времени получение ВСУ разрешения от Запада на обстрелы России любым оружием.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уже были попытки атаковать российскую территорию западным оружием. Он добавил, что это демонстрирует степень вовлечённости США в конфликт на Украине.

Президент России Владимир Путин призвал представителей стран НАТО думать о последствиях, к которым могут привести их заявления об ударах по территории России. Он отметил, что высокоточное оружие большой дальности не используют без сопровождения высококлассными специалистами, и напомнил о небольших территориях западных стран.