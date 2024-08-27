Киев, 27 августа, 2024, 19:58 — ИА Регнум. ВСУ 26 августа применили полученные от западных стран американские истребители F-16, чтобы сбивать российские ракеты во время ударов по объектам инфраструктуры ВПК Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

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При этом он вновь попросил Запад поставить Украине больше истребителей.

«Спасибо партнёрам за то, что предоставили эти F-16. Но ещё раз: конечно, этого недостаточно, очень немного F-16», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа издание The Economist сообщило о передаче киевскому режиму первых десяти истребителей F-16. По этим данным, ВСУ до конца года должны получить ещё десять таких самолётов, а к концу 2025 года их должно быть у Киева 79.

5 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по аэродрому Мартыновка в Николаевской области, который ВСУ планировали использовать как «аэродром подскока» для истребителей F-16.

Экс-заместитель начальника Генштаба армии Польши генерал Леон Коморницкий отмечал, что истребители F-16 не смогут переломить ситуацию в зоне конфликта в пользу Киева. Он отметил, что российские военные уже выявили украинские аэродромы, на которых собираются размещать F-16, а самолёты эффективнее всего уничтожают именно на аэродромах, а не в воздухе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что поставки американских истребителей F-16 не станут для киевского режима «волшебной таблеткой», которая способна повлиять на ход боевых действий.