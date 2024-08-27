Москва, 27 августа, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Под сильными позициями для переговоров глава киевского режима Владимир Зеленский подразумевает успешное противостояние наступлению российской армии на всех направлениях и, возможно, продвижение на курском направлении. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, комментируя заявление Зеленского о том, что конфликт на Украине завершится при помощи мирных переговоров, но для этого «нужны сильные позиции».

ИА Регнум

«Риторика Зеленского о переговорах не нова и уже неоднократно звучала, он говорил об этом в разные периоды специальной военной операции. Зеленский упомянул так называемый второй «саммит мира», который, по его мнению, должен пройти в одной из стран Глобального Юга. При этом глава киевского режима подчеркнул, что это государство должно подписать коммюнике так называемого первого «саммита мира». Зеленский хочет, чтобы второй саммит состоялся в Индии. Однако тогда индийскому руководству придётся изменить свою позицию, поскольку индийская делегация не подписывала это коммюнике», — пояснил Денисов.

Он отметил, что на фоне изменения военно-стратегической ситуации Зеленский снова поднимает вопрос о переговорах. Если в текущих условиях, по мнению главы киевского режима, можно было бы начать переговоры, то они могли бы сосредоточиться на обмене территориями. Для Киева важно попытаться произвести обмен территориями, которые, по их мнению, соотносятся с украинским государством и Россией, уточнил Денисов.

Он также добавил, что своё заявление о необходимости «сильных позиций» при переговорах Зеленский сделал на фоне официального заявления Китая через своего специального представителя Ли Хуэя, который призвал всё мировое сообщество содействовать и присоединиться к китайским инициативам по урегулированию конфликта. Ли Хуэй назвал среди стран, поддерживающих эти инициативы, Бразилию, Индонезию, ЮАР. Это означает, что многие представители различных стран видят не только непрактичность предложений, прописанных в «формуле мира» Зеленского, но и необходимость альтернативы. Они предлагают другую альтернативу, но она крайне невыгодна Зеленскому, поскольку является компромиссом. До этого времени киевский режим отвергал компромиссы, уточнил Денисов.

«Поэтому заявление Зеленского можно считать информационной игрой. Прежде чем могут состояться полноценные и полномасштабные переговоры, должно пройти время. Если говорить о военной стратегической ситуации, то под «сильными позициями» Зеленский подразумевает успешное противостояние наступлению российской армии на всех направлениях и, вероятно, продвижение на курском направлении. Если речь идёт о политической ситуации, то это дальнейшее присоединение ряда государств к коммюнике первого «саммита мира» и консолидация этих государств вокруг идей, заложенных в нём. Эти позиции и «формулы» совершенно неприемлемы для России, на их основе невозможно вести какие-либо переговоры, особенно в текущей ситуации. Россия ясно дала понять, что сейчас переговоров с Украиной быть не может», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Зеленский не готов к переговорам, это лишь часть информационного сопровождения его политики и ситуации в рамках конфликта. Он категорически не готов принимать условия России, однако готов говорить о переговорах, основанных на его так называемой «формуле мира». Но на этих условиях к переговорам никогда не будет готова Россия. Поэтому РФ нужно добиваться победы в спецоперации и таким образом выводить Зеленского на переговоры на своих условиях, подчеркнул политолог.

Украинская армия 6 августа атаковала Курскую область. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории.

Президент России Владимир Путин 12 августа заявил, что РФ не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства добавил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев.

Российский лидер также потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. На данный момент ВСУ несут огромные потери, но, очевидно, и дальше будут пытаться дестабилизировать ситуацию на границе, добавил Путин.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что после нападения украинских боевиков на Курскую область никакие переговоры невозможны до полного разгрома врага. Он подчеркнул, что до этого Россия могла попасть в переговорную ловушку, однако теперь всё стало на свои места.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 27 августа заявил, что переговоры между Россией и Украиной в текущих условиях невозможны.

Зеленский 27 августа сообщил, что власти Украины разработали «план победы» и намерены представить его президенту США Джозефу Байдену. Успех указанного плана зависит именно от Байдена, отметил Зеленский. По словам Зеленского, позже указанный план также будет представлен кандидатам на пост президента США Камале Харрис и Дональду Трампу.