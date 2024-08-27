Москва, 27 августа, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Переговоры между Россией и Украиной в текущих условиях невозможны, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Да, я абсолютно согласен. Это заявление сделано президентом РФ Владимиром Путиным, что после террористической авантюры Украины в Курской области какие-либо переговоры вести с ними недопустимо», — сказал он в беседе с ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в регионах, граничащих с Украиной, заявил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.

Российский лидер также потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. На данный момент ВСУ несут огромные потери, но, очевидно, и дальше будут пытаться дестабилизировать ситуацию на границе, добавил Путин.

Силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

Задержанный пограничниками в Курской области военный ВСУ рассказал, что украинским военным был дан приказ расстреливать на месте жителей региона за оказание сопротивления, сообщила ранее ФСБ. Боевики украинской армии намеревались дойти до Курска и Белгорода, заявил также задержанный.