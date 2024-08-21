Москва, 21 августа, 2024, 11:20 — ИА Регнум. В последнее время для России существовал риск попасть в переговорный капкан при определённом стечении обстоятельств. Такое мнение 21 августа высказал заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

Владимир Трефилов/РИА Новости

«На мой взгляд, в последнее время, пусть и теоретически, но существовала одна опасность — переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определённом стечении обстоятельств», — написал он в своём Telegram-канале.

Политик пояснил, что таковым были предложенные международным сообществом переговоры о мире с неясными перспективами и последствиями, которые также бы навязали и киевскому режиму.

Медведев добавил, что после попытки вторжения украинских боевиков в Курской области всё встало на свои места и такого рода заявления от не уполномоченных никем посредников прекратились.

«Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!» — уточнил зампред Совбеза РФ.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин 19 августа отметил, что в сложившихся вокруг ситуации в Курской области условиях говорить о переговорах Москвы и Киева по разрешению украинского конфликта невозможно. Дипломат также решительно осудил атаку ВСУ на Курскую область, указав на её террористический характер.

Президент России Владимир Путин 12 августа заявил, что переговоров с людьми, наносящими удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре, либо пытающимися создать угрозы для объектов ядерной энергетики, быть не может. Российский лидер добавил, что киевский режим нападением на Курскую область при помощи своих хозяев из стран Запада выполняет их волю, стремясь улучшить свои позиции на будущих мирных переговорах.

Украинские боевики начали попытку вторжения в Курскую область 6 августа. Подразделения армии России остановили их в приграничных районах региона, не позволив пройти ВСУ вглубь российской территории. По информации Минобороны РФ, по состоянию на 20 августа украинские формирования потеряли с начала вылазки на этом направлении более 4130 бойцов.