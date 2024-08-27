Москва, 27 августа, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Российский моряк Тимофей Колчанов, который почти пять месяцев пробыл в иранском плену на израильском контейнеровозе, вернулся домой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Соцсети Тимофей Колчанов

По данным канала, обмен осложняло то, что россиянин являлся старшим механиком судна, а также у него был заключён контракт в Тель-Авиве. Из-за этого борт не мог обойтись без Колчанова. Единственным вариантом возвращения моряка был обмен на такого же специалиста-соотечественника, который согласится сидеть в плену вместо него. Такой человек нашёлся, обмен в порту Бендер-Аббас состоялся, а Колчанов вернулся домой в Тюмень. В публикации указано, что, помимо россиянина, в плену оказались граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) захватили в Ормузском проливе коммерческое судно MSC Aries.

Представитель компании-оператора судна уточнил, что на борту находится команда из 25 человек. После захвата маршрут контейнеровоза был изменен, судно движется в сторону Ирана.

14 апреля Telegram-канал «Владивосток № 1» писал, что на борту захваченного Ираном контейнеровоза находились моряки из Приморского края. Посольство России в Иране пообещало выяснить детали нахождения россиянина на борту MSC Aries для оказания консульского содействия.

В тот же день российский моряк Тимофей Колчанов, который был на борту захваченного Ираном в Ормузском проливе судна MCS Aries, вышел на связь со своей женой Марией. Он рассказал, что с ним всё хорошо. Супруга добавила, что с ней также связался представитель крюингового агентства, который сообщил, что члены экипажа живы и находятся в безопасности, но сейчас с судном нет связи.