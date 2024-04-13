Тегеран, 13 апреля, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что вблизи Ормузского пролива неизвестной стороной могло быть взято на абордаж судно, передаёт 13 апреля агентство Associated Press (AP).

Кадр из видео

«Сообщается, что судно было захвачено региональными властями», — отмечалось в сообщении британского центра.

Представитель министерства обороны неназванной ближневосточной страны заявил агентству, что судно подверглось нападению в Ормузском проливе со стороны иранских сил.

На опубликованных агентством кадрах видно, как с вертолёта на стоящие на судне контейнеры высаживается спецназ. Предположительно инцидент произошёл у портового города Фуджейра в ОАЭ.

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По данным AP, захвачен был контейнеровоз MSC Aries, ходивший под флагом Португалии. Судно связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского предпринимателя Эяля Офера.

Из данных сервиса MarineTraffic следует, что контейнеровоз направлялся из порта Халифа в ОАЭ в индийский порт Нава-Шева. 12 апреля судно находилось в Персидском заливе недалеко от Дубая. В этот же день экипаж в соответствие с практикой судов, связанных с Израилем и следующих через данный регион, отключил данные отслеживания.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Центральное командование США сообщило о задержании в Оманском заливе танкера Advantage Sweet иранскими военно-морскими силами. Тегеран подтвердил задержание судна, сообщив, что оно врезалось в иранский корабль, и это привело к гибели двух членов экипажа.

В марте 2024 года суд Тегерана постановил конфисковать груз с данного танкера по иску больных буллёзным эпидермолизом, которые из-за санкций США, запрещающих ввоз в Иран медикаментов, лишились возможности получать специальные бинты и лекарства из Швеции. Суд выдал ордер на конфискацию американской нефти, перевозимой танкером. Судно арестовали.

В январе 2024 иранские ВМС задержали в Оманском заливе танкер St. Nikolas. Ранее судно называлось Suez Rajan, его в 2023 году задержали военно-морские силы США и конфисковали 1 млн баррелей иранской нефти, перевозимой в обход американских санкций.