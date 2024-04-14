Тегеран, 14 апреля, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Посольство России в Иране находится в постоянном контакте с местными властями и выясняет детали нахождения россиянина на борту захваченного судна MSC Aries для оказания консульского содействия. Об этом говорится в Telegram-канале российской дипмиссии в Тегеране.

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«Посольство находится в постоянном контакте с местными властями на предмет выяснения всех деталей нахождения российского гражданина Т. С. Колчанова на борту морского судна Aries в целях оказания необходимого консульского содействия», — говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что поддерживают связь с родственниками моряка.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) захватили в Ормузском проливе коммерческое судно MSC Aries. Днём ранее оно находилось в Персидском заливе недалеко от Дубая и в соответствии с практикой судов, связанных с Израилем и следующих через этот регион, отключило данные отслеживания.

Представитель компании-оператора судна MSC сообщил, что на борту находится команда из 25 человек. После захвата маршрут контейнеровоза был изменен, судно движется в сторону Ирана.

Telegram-канал «Владивосток №1» писал, что моряки из Приморского края находятся на борту контейнеровоза MSC Aries, захваченного иранским спецназом в Ормузском проливе.

Отмечалось, что судно, связанное с израильской компанией Zodiac Group миллиардераЭяля Офера, шло из ОАЭ в Индию под португальским флагом. Спецназ Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) десантировался с вертолёта Ми-17 и захватил контейнеровоз.