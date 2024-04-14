Москва, 14 апреля, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Россиянин Тимофей Колчанов, который был на борту захваченного Ираном в Ормузском проливе судна MCS Aries, вышел на связь с семьёй, сообщила 14 апреля «Известиям» его жена Мария Колчанова.

ТАСС/Marcus Brandt/dpa

«Он звонил с неизвестного номера на восемь секунд. Сказал, что с ним всё хорошо, связи не будет, его не терять, есть надежда, что решится что-то в ближайшие дни. И связь прервалась», — рассказала она.

Колчанова добавила, что с ней также связался представитель крюингового агентства, который сообщил, что члены экипажа живы и находятся в безопасности, но сейчас с судном нет связи.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) захватили в Ормузском проливе коммерческое судно MSC Aries.

Представитель компании-оператора судна уточнил, что на борту находится команда из 25 человек. После захвата маршрут контейнеровоза был изменен, судно движется в сторону Ирана.

Позднее Telegram-канал «Владивосток №1» писал, что на борту захваченного иранским спецназом контейнеровоза находились моряки из Приморского края. Посольство России в Иране выясняет детали нахождения россиянина на борту MSC Aries для оказания консульского содействия.