Минск, 18 августа, 2024, 15:37 — ИА Регнум. НАТО рассматривает возможность открыто включиться в конфликт на территории Украины, и если это произойдёт, начнётся третья мировая война, заявил 18 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко.

ИА Регнум

Западный военный блок и сейчас оказывает киевскому режиму поддержку, поставляя оружие, отправляя наёмников и бывших военнослужащих, но может пойти и на дальнейшую эскалацию, сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1».

«Если они введут войска НАТО — это третья мировая война. Потому что потом будет применено и тактическое, и стратегическое ядерное оружие, и ответ будет мгновенный и жуткий», — заявил президент Белоруссии.

Одной из целей НАТО является захват Белоруссии, западный военный блок мечтает отодвинуть свою восточную границу «почти до Ленинграда», отметил Лукашенко. Чтобы не доводить дело до третьей мировой, необходимо садиться за стол переговоров, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в том же интервью президент Белоруссии заявил, что действия Украины провоцируют Россию на принятие асимметричных мер, включая применение ядерного оружия. Киевский режим своей атакой на Курскую область повышает ставки и это неправильно, сказал Лукашенко. Российские войска «снесут» ВСУ в Курской области, подчеркнул он. Если стороны конфликта не сядут за стол переговоров, то эскалация закончится уничтожением Украины, добавил президент Белоруссии.

В 2023 году на территории Белоруссии было размещено российское нестратегическое ядерное оружие, контроль за ним остаётся у РФ. Москва и Минск назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии ответом на агрессивную политику недружественных стран. Лукашенко заявлял, что в случае агрессии против республики у него не возникнет никаких колебаний по вопросу о применении ядерного оружия.