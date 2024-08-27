Киев, 27 августа, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Во временно подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Какие-либо подробности произошедшего издание не привело. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа украинские СМИ написали, что в Херсоне были слышны взрывы. Подробности инцидента также не уточнялись.

21 августа украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Сумы. На тот момент на территории Сумской области более двух часов действовала воздушная тревога. В этот же день они проинформировали о взрывах в Ивано-Франковске, расположенном на западе страны.

20 августа украинское издание «Телеграф» заявило о серии сильных взрывов на территории Киева. На тот момент в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу, также взрывы были зафиксированы в Броварах и Вышгороде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что в ходе спецоперации российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре и связанным с ней объектам.