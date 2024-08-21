Ивано-Франковск, Украина, 21 августа, 2024, 15:31 — ИА Регнум. В городе Ивано-Франковске, расположенном на западе Украины, прогремело несколько взрывов. Об этом 21 августа сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Сообщают о взрывах в Ивано-Франковске», — говорится в сообщении. Каких-либо подробностей произошедшего не приводится.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа украинские СМИ сообщили о серии сильных взрывов на территории Киева. На тот момент в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу, также взрывы зафиксировали в Броварах и Вышгороде.

В ночь на 19 августа взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Украинские СМИ 18 августа также сообщали о взрывах в Киеве. В тот момент в городе тоже объявляли воздушную тревогу.