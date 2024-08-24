Киев, 24 августа, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Во временно подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне прогремело несколько взрывов. Об этом 24 августа сообщило украинское издание «Общественное».

Hennadii Minchenko/Global Look Press

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Какие-либо подробности произошедшего не уточняются.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о повреждении одного из объектов инфраструктуры. По его словам, также получила повреждения линия электропередачи.

Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Сумы. На тот момент на территории Сумской области более двух часов действовала воздушная тревога.

Украинское издание «Страна. ua» 21 августа сообщило, что в городе Ивано-Франковске на западе Украины прогремело несколько взрывов. Каких-либо подробностей произошедшего не приводилось.