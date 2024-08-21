Сумы, Украина, 21 августа, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в украинском городе Сумы. Об этом 21 августа сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Подробности не приводятся.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 17:30 мск, в Сумской области более двух часов действует воздушная тревога.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Ранее в этот же день украинские СМИ сообщали о взрывах в Ивано-Франковске, расположенном на западе страны.

20 августа утверждалось о серии сильных взрывов на территории Киева. На тот момент в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу, также взрывы зафиксировали в Броварах и Вышгороде.