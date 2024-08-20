Киев, 20 августа, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне действия сигнала воздушной тревоги. Об этом 20 августа сообщило украинское издание «Телеграф».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«В Киеве утром 20 августа сообщили о сильных взрывах», — уточняет издание.

По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, режим воздушной тревоги действовал в Киеве и Киевской области с 05:47 мск по 06:12 мск. При этом взрывы прогремели в Киеве, Броварах, Вышгороде.

Киевская городская военная администрация сообщила о работе ПВО в Киевской области. Информация о повреждениях инфраструктуры или о пострадавших не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Украине ночью 19 августа взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги.

Ночью 18 августа украинские СМИ также сообщали о взрывах в Киеве, которые гремели на фоне сигнала воздушной тревоги. Чуть позже телеканал «Общественное» сообщил ещё об одной волне взрывов в разных частях города.