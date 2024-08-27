Москва, 27 августа, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Российская ядерная доктрина сейчас уточняется и может быть пересмотрена, заявил 27 августа глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.

Министерство обороны РФ

По словам Лаврова, США однозначно ассоциируют все разговоры про гипотетическую третью мировую войну как конфликт, который затронет исключительно Европу.

«И в этой ситуации, наверное, очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется и о которой американским деятелям очень хорошо известно», — отметил министр.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва думает о возможном изменении ядерной доктрины в ответ на понижение порога применения ядерного оружия на Западе. При этом он подчеркнул, что пока нет необходимости предусматривать возможность нанести превентивный ядерный удар.

В марте Путин заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Президент напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии.

В июне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны — члены НАТО начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти заявления очередным случаем нагнетания напряжённости.