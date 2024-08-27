Москва, 27 августа, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Российское военные подразделения «Центр» освободили населённый пункт Орловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 августа на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/ Юрий Войткевич

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Орловка Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Отражены семь контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным министерства, ВСУ потеряли до 530 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны сообщало, что с 17 по 23 августа российские войска освободили населённые пункты Свиридоновка, Артёмово, Новгородское (Нью Йорк), Желанное и Межевое в ДНР.

26 августа назначенный киевским режимом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в контролируемых ВСУ районах ДНР расширили зону принудительной эвакуации.

Он добавил, что принудительная эвакуация детей с родителями и их опекунами будет организована почти в 30 населённых пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин. В том числе из Константиновки, Белой Горы, Безымянного, Ижевки, Белокузьминовки, Веролюбовки, Дылеевки, Клинового, Майского, Марково, Молочарки, Нелиповки, Новодмитровки, Григоровки.

20 августа в силовых структурах ДНР в тот же день рассказали, что оборона украинских боевиков у Новогродовки, расположенной около Красноармейска, трещит по швам. Отмечалось, что ранее бойцы ВСУ сбежали с позиций, находившихся на северо-восточной окраине этого населённого пункта.