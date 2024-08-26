Донецк, 26 августа, 2024, 18:38 — ИА Регнум. В контролируемых ВСУ районах Донецкой Народной Республики (ДНР) расширили зону принудительной эвакуации, заявил назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency

«Расширяем зону принудительной эвакуации семей с детьми в Донецкой области», — написал Филашкин в своём Telegram-канале, добавив, что соответствующее решение было принято 26 августа в связи с ухудшением обстановки для ВСУ на донецком направлении.

По словам главы Донецкой ОВА, принудительная эвакуация детей с родителями и их опекунами будет организована почти в 30 населённых пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин. В том числе из Константиновки, Белой Горы, Безымянного, Ижевки, Белокузьминовки, Веролюбовки, Дылеевки, Клинового, Майского, Марково, Молочарки, Нелиповки, Новодмитровки, Григоровки.

Ранее ИА Регнум передавало, что 21 августа на Украине приступили к принудительной эвакуации семей с детьми из 14 подконтрольных киевскому режиму населённых пунктов ДНР.

Меры затронули поселения в Красноармейском районе (украинское название — Покровский). Семьи вывозили из городов Красноармейск (Покровск), Родинское и сёл Игнатовка, Даченское, Жёлтое, Зелёное, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.

20 августа сообщалось, что подконтрольная киевскому режиму военная администрация города Димитрова ДНР приняла решение о срочной эвакуации органов власти и предприятий.

В силовых структурах ДНР в тот же день рассказали, что оборона украинских боевиков у Новогродовки, расположенной около Красноармейска, трещит по швам. Отмечалось, что ранее бойцы ВСУ сбежали с позиций, находившихся на северо-восточной окраине этого населённого пункта.