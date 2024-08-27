Москва, 27 августа, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню Суджанского района Курской области на машинах Marder и Stryker, сообщили 27 августа в Министерстве обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Отмечается, что военные мотострелкового батальона заняли оборону в здании ИК-11.

«Заранее эвакуировав гражданский персонал и заключённых, защитники превратили учреждение в настоящую крепость, заняв оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий», — сообщили в ведомстве.

Российские военные возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней. При попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортёров и около сотни боевиков, добавили в Минобороны.

Для недопущения прорыва ВСУ к Малой Локне, находясь в окружении, российские военные вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций, уточнили в ведомстве.

Поддержку занимающим оборону в колонии силам осуществляли экипажи армейской авиации и артиллерия, которые наносили удары по резервам ВСУ, заключили в МО.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ с 6 августа атакуют Курскую область, пытаясь пробиться вглубь российской территории. Подразделения ВС РФ остановили силы противника в приграничных районах, сорвав планы киевского режима. По данным на 26 августа, украинские войска на этом направлении потеряли свыше 6,2 тыс. военных.

23 августа посол России в США Анатолий Антонов заявил, что президент Владимир Путин принял решение об ответе на вылазку боевиков ВСУ. Дипломат выразил уверенность в том, что киевский режим понесёт суровое наказание за свою атаку. Антонов также заявил, что все вторгшиеся на территорию Курской области украинские формирования будут уничтожены.