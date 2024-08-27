Курск, 27 августа, 2024, 07:22 — ИА Регнум. В Курске средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских дронов. На одном из дачных участков зафиксировали возгорание, сообщил 27 августа мэр города Игорь Куцак.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

По словам главы администрации, в Курске имеется несколько незначительных повреждений. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Куцак в Telegram-канале напомнил горожанам об опасности приближения к обломкам беспилотников и ракет. О находке следует предупредить соответствующие службы, призвал мэр.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о зачистке от ВСУ двух посёлков под Курском. Подразделение «Арбат» освободило населённые пункты Нижняя Паровая и Нечаев. Вооружённые силы Украины понесли на этом участке значительные потери в личном составе и боевой технике, добавил офицер.

Вооружённые силы Украины за время боевых действий на курском направлении потеряли более 6,2 тыс. военнослужащих, проинформировали 26 августа в Министерстве обороны РФ. Также на этом участке российские военные уничтожили 61 бронетранспортёр, 404 боевые бронированные машины, 188 автомобилей, 42 артиллерийских орудия, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, девять станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.