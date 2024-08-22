Вашингтон, 22 августа, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Гражданина Латвии Олега Чистякова экстрадировали в США, где его обвиняют в незаконных поставках авиационного оборудования в Россию. Об этом 22 августа сообщили в министерстве юстиции страны.

Sergey Petrov/Global Look Press

В ведомстве добавили, что Чистяков предстал перед судом в штате Канзас. Он является третьим фигурантом уголовного дела. По данным следствия, он вступил в сговор с двумя гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном с целью сбыта, ремонта и поставок американского авиационного оборудования российским компаниям.

«Чистяков и его сообщники пытались скрыть свою незаконную деятельность, выставляя фальшивые счета-фактуры, переправляя товары через третьи страны, такие как Германия и Объединённые Арабские Эмираты, используя банковские счета в третьих странах», ― говорится в сообщении ведомства.

В минюсте добавили, что Робертсон и Буяновский, арестованные в марте 2023 года, признали свою вину. Ожидается, что приговоры в отношении них вынесут 3 октября и 14 ноября соответственно. Чистякову грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до 1 млн долларов.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа гражданина России и Германии Артура Петрова экстрадировали в США с Кипра по делу о нарушении экспортных ограничений, поставок микроэлектроники для российского ВПК, компьютерном мошенничестве и отмывании денег. Мужчину с двойным гражданством арестовали 26 августа 2023 года на Кипре по запросу США. Его поместили под стражу.

Американский прокурор Дамиан Уильямс заявил, что, предположительно, Петров вступил в сговор для контрабанды грузов американских дистрибьюторов микроэлектроники военного назначения через страны-посредники в Россию.