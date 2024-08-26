* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 27 августа, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал, что ВС РФ нанесли 26 августа самый массированный удар по Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Ракеты

По словам украинского генерала в Telegram-канале, российские военные нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору.

ВС РФ применили ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Калибр» и баллистические ракеты «Искандер», а также ударные беспилотники, заявил Олещук.

Он добавил, что зафиксированы прилёты 127 ракет и 109 ударных беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса. Все обозначенные цели были поражены, заверили в Минобороны РФ.

Были поражены энергетические объекты в 15 областях Украины. В результате массированной атаки возникли перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения.

Энергетические объекты Украины в результате нанесённого удара получили множество повреждений, признал глава киевского режима Владимир Зеленский. Он назвал удар комбинированным и одним из самых больших за всё время военного конфликта. По его словам, было выпущено более 100 ракет и столько же беспилотников.