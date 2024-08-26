Париж, 27 августа, 2024, 00:05 — ИА Регнум. Депутаты Национального собрания Франции от партии «Непокорная Франция» (LFI) заявили, что внесут предложение об импичменте президента страны Эммануэля Макрона после того, как он отказался назначить премьер-министром кандидата от левой коалиции «Новый народный фронт» (ННФ) Люси Касте.

ИА Регнум Макрон

Координатор LFI Мануэль Бомпар опубликовал заявление об отстранении от должности главы республики в ответ на слова Макрона о том, что он не рассматривает представителей ННФ во главе правительства из-за «институциональной стабильности».

«Президент не признаёт результат всеобщего избирательного права, которое поставило «Новый народный фронт» на первое место по количеству голосов. Он отказывается назначать Люси Касте премьер-министром», — написал Бомпар и призвал провести марши за уважение демократии и против злоупотребления Макроном автократической властью.

Также политик заявил, что любое предложение кандидатуры премьер-министра, кроме как Люси Касте, «будет подвергнуто вотуму недоверия».

Как сообщало ИА Регнум, корреспондент Адам Парсонс заявил, что затеянная Макроном авантюра с досрочными выборами во Франции может привести к печальным последствиям для него самого.

Макрон 9 июня после провала его партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент объявил о роспуске Национального собрания и досрочных выборах. Он заявил, что это нужно из-за того, что стране необходимо чёткое парламентское большинство.

Коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе за республику» заняла третье место на выборах, получив 21,5% голосов. Она состоит из партии «Ренессанс», центристов из «Демократического движения» Франсуа Байру и «Горизонтов» бывшего премьера Эдуара Филиппа.