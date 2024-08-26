Москва, 26 августа, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Тверской районный суд Москвы приговорил двоих женщин к году принудительных работ за осквернение памятника маршалу Жукову на Манежной площади, передаёт «Газета.Ru».

Telegrаm-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы» Вера Николаева

Веру Николаеву и Анастасию Лысенкову обвиняли по статье о повреждении воинских памятников (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК). В июне они нанесли на монумент Жукову надпись «ГУР» (Главное управление разведки Украины).

Обвиняемым грозило до пяти лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, Николаева и Лысенкова были задержаны вскоре после совершения преступления. Они были отправлены в СИЗО, позднее мера пресечения была изменена на домашний арест.

Надпись на памятнике Жукову женщины нанесли красными аэрозольными баллончиками. Николаева утверждала, что поддерживает проведение СВО, а памятник осквернила по требованию неизвестных ей злоумышленников, ранее выманивших у неё 3 млн рублей. В то же время как Николаева, так и Лысенкова заявляли, что им срочно требовались деньги на погашение кредитов.

Оба фигуранта дела работают медсёстрами в Московской области.

10 июня жители Медвежьего в Омской области опубликовали фотографии памятника героям Великой Отечественной войны, на котором кто-то сделал оскорбительные надписи и рисунки. СК возбудил уголовное дело и сообщил, что сотрудники ведомства начали розыск злоумышленников. Подозреваемые были задержаны спустя сутки, ими оказались двое 17-летних граждан.