Омская область, 11 июня, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Людей, которые осквернили памятник героям Великой Отечественной войны в селе Медвежье в Омской области, задержали. Ими оказались двое подростков, сообщили 11 июня в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ходе следствия были установлены личности злоумышленников, которыми оказались двое 17-летних друзей, закончивших школу», — сообщили в ведомстве.

Подростков задержали в рамках уголовного дела по статье об осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).

Выяснилось, что подростки осквернили памятник в ночь 10 июня, а затем скрылись. В течение суток их задержали. Обоих суд оставил под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Следственный комитет напомнил, что за совершённое группой лиц осквернение памятников героям Великой Отечественной войны Уголовным кодексом предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, жители Медвежьего 10 июня выложили фотографии памятника героям Великой Отечественной войны, на котором кто-то сделал оскорбительные надписи и рисунки. СК возбудил уголовное дело и сообщил, что сотрудники ведомства начали розыск злоумышленников.

В Хельсинки в начале мая залили краской памятник советским воинам. Как сообщило посольство России в Финляндии, заметные следы повреждений устранили.

В Санкт-Петербурге 11 мая задержали 45-летнего мужчину, осквернившего Знамя Победы, установленное на козырьке над входом в подъезд. Он ночью подошёл к подъезду, достал из кармана шприц и выплеснул из него жидкость на Знамя Победы. МВД возбудило уголовное дело по статье о надругательстве над государственным гербом или флагом России. Злоумышленника задержали.