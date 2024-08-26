Киев, 26 августа, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Киевская гидроэлектростанция (ГЭС) серьезно повреждена в результате взрывов, сообщает 26 августа украинское агентство УНИАН.

РИА Новости/Алексей Фурман

Отмечается, что были повреждены проезжая часть дамбы ГЭС и машинный зал станции.

«Насколько он (машинный зал) разрушен — оценить сложно, но, судя по всему, повреждения серьёзные», — пишет агентство.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911483" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Киевская ГЭС серьезно повреждена

Как передавало ИА Регнум, 26 августа Министерство обороны РФ сообщило, что ВС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты были поражены.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что энергетические объекты Украины в результате нанесённого утром 26 августа удара получили множество повреждений. Удар он назвал комбинированным и одним из самых больших за всё время военного конфликта.

Ранее украинские СМИ сообщали о прилётах по объектам в Киевской, Сумской, Харьковский, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской областях.

Ряд городов остался без света и водоснабжения, экстренные отключения были введены на всей территории Украины. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в энергосистеме страны после взрывов сложилась сложная ситуация, последствия уточняются.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что среди военных объектов, по которым был нанесён удар, есть ангар с техникой в Ивано-Франковске, где украинские военные спрятали два истребителя F-16.