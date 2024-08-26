Москва, 26 августа, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили авиабомбу Hammer, 58 украинских беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения спецоперации. Об этом 26 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 58 беспилотных летательных аппаратов», — заявил он.

Российские силы противовоздушной обороны 25 августа сбили восемь реактивных снарядов HIMARS и 41 беспилотник Вооружённых сил Украины в зоне спецоперации.

Как передавало 25 августа ИА Регнум, за сутки потери украинской армии в зоне спецоперации составили более 1900 военных. Помимо этого, российские войска уничтожили три танка, в том числе американский Abrams.

Минобороны России также сообщило, что российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и военной технике украинской армии в Сумской области.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации уничтожены 640 самолётов, 283 вертолёта, 30 533 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 574 танка и другие боевые бронированные машины, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 677 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 234 единицы специальной военной автомобильной техники.