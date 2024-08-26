Энгельс, Саратовская область, 26 августа, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Несколько автомобилей получили повреждения при падении обломков ликвидированного беспилотника в Энгельсе Саратовской области, сообщил и. о. главы района Михаил Исаев.

Администрация Энгельсского района

«Проверяется прилегающая территория. Несколько автомобилей были повреждены обломками — проводится оценка ущерба», — написал Исаев в своём Telegram-канале.

Утром 26 августа глава Саратовской области Роман Бусаргин написал, что силы ПВО уничтожили несколько БПЛА ВСУ в регионе. Он уточнил, что обломки дронов упали на жилые дома в Саратове и Энгельсе.

Позже губернатор проинформировал о том, что при атаке ВСУ частично получил повреждения жилой комплекс в областной столице и несколько человек пострадало. Он также сообщил, что одну пострадавшую в тяжёлом состоянии госпитализировали.

Ночью 26 августа глава Брянской области Александр Богомаз сообщало о двух сбитых в регионе БПЛА украинской армии. При этом никто не пострадал и удалось избежать повреждений инфраструктуры.

Российские военные ночью 26 августа сбили в небе над семью регионами России в общей сложности 20 беспилотных летательных аппаратов.

Больше всего дронов было обезврежено в Саратовской области — девять. Ещё три беспилотника военные смогли нейтрализовать в Курской области. Кроме того, в Белгородской, Брянской и Тульской областях Вооружённые силы России уничтожили по два БПЛА, а в Орловской и Рязанской — по одному.