Брянск, 26 августа, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) обезвредила ещё один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Брянской областью, написал 26 августа глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — отметил он в своём Telegram-канале.

По сведениям губернатора, сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее Богомаз проинформировал, что Вооружённые силы РФ нейтрализовали в небе над регионом один БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа российские военные ночью обезвредили в небе над пятью регионами РФ в общей сложности 45 БПЛА украинской армии. Самое большое количество дронов было сбито в Брянской области — 23. В Московской области военные уничтожили 11 беспилотников, в Белгородской — шесть, в Калужской — три, в Курской области — два.