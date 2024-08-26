Саратов, 26 августа, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Саратовской области, сообщил 26 августа глава региона Роман Бусаргин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

В своём Telegram-канале губернатор уточнил, что их обезвредили рано утром силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ.

«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА», — написал он.

Бусаргин отметил, что поступила информация о том, что в Саратове и Энгельсе обломки сбитых дронов падали на жилые дома. Глава региона также добавил, что все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля в Энгельсе Вооружённые силы России обезвредили беспилотник ВСУ. Ранения людей и повреждения инфраструктуры удалось избежать.