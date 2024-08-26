Саратов, 26 августа, 2024, 06:53 — ИА Регнум. Жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове частично получил повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил 26 августа глава Саратовской области Роман Бусаргин.

Telegram-канал Романа Бусаргина

«В результате атаки беспилотников частично повреждён жилой комплекс на Предмостовой площади», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что есть пострадавшие. Среди них оказалась женщина, которую в тяжёлом состоянии направили в больницу. Остальным медики оказали необходимую помощь на месте.

Бусаргин встретился с жильцами повреждённого дома. Губернатор пообещал, что всем нуждающимся власти окажут помощь и предоставят место для проживания.

Глава региона поручил профильным структурам обследовать конструкции здания для оценки ущерба и как можно скорее просчитать размер компенсации его жителям.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Бусаргин проинформировал, что утром 26 августа военные уничтожили несколько БПЛА. При этом обломки дронов упали на жилые дома в Саратове и Энгельсе.