Курск, 26 августа, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Экипажи ударных вертолётов Ми-28НМ Воздушно-космических сил (ВКС) России в ночное время нанесли удар по скоплению живой силы и бронетехники Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«Незаменимая поддержка с неба: экипажи Ми-28НМ ударили по противнику в курском приграничье… По докладам разведки, личный состав, бронированная и автомобильная техника ВСУ были уничтожены», ― говорится в сообщении, сопровождающем опубликованные ведомством кадры удара.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911406" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ночная работа экипажей Ми-28НМ в приграничном районе Курской области

Уточняется, что удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по заранее выявленным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипажи Ми-28НМ благополучно вернулись на площадку вылета.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа в Минобороны сообщили, что экипаж армейской авиации на ударном вертолёте Ка-52 нанёс удар авиационными ракетами по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области. Украинские формирования понесли потери в живой силе и бронированной технике.

Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Минобороны РФ от 25 августа, за время боевых действий на курском направлении украинские формирования потеряли более 5,8 тыс. военнослужащих, 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 58 бронетранспортёров, 383 боевые бронированные машины, 37 артиллерийских орудий, пять установок ЗРК, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три HIMARS и одну MLRS американского производства, а также девять станций радиоэлектронной борьбы и пять единиц инженерной техники.