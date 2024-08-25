Лондон, 25 августа, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Киевский режим планирует совершить демонстрационную атаку ракетами Storm Shadow по объектам, расположенным в глубине территории России, и пытается получить разрешение на это у западных союзников, сообщила британская газета The Guardian.

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«Украина месяцами лоббировала разрешение использовать Storm Shadow против целей внутри России, но без особого успеха», — говорится в статье, опубликованной 24 августа.

Издание, ссылаясь на данные от высокопоставленных чиновников в Киеве, сообщило, что на Украине рассчитывают подтолкнуть Кремль к переговорам о прекращении боевых действий, создав угрозу нанесения ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Отмечается, что США пока не поддерживают эту идею из-за высоких рисков.

Ракеты Storm Shadow производятся во Франции и Великобритании. Заявленная дальность действия этого вооружения более 560 км, скорость может достигать 1000 км/ч. Часть компонентов для ракет поставляют из США, поэтому для их применения требуется одобрение Вашингтона.

Как передавало ИА Регнум, газета The Times 14 августа сообщила, что глава киевского режима Владимир Зеленский просит у западных стран разрешение применять Storm Shadow.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в июле предупредил о последствиях передачи киевскому режиму ракет дальнего радиуса действия. Такой шаг вынудит Москву принимать контрмеры, отметил он.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. 14 июня он назвал условия возобновления диалога. Для этого Киеву нужно вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также официально отказаться от планов вступить в НАТО.

6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться вглубь российских территорий. Бойцы ВС РФ остановили врага в приграничных районах, не дав Киеву добиться своих планов. 12 августа Путин заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.