Лондон, 15 августа, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Британские власти настаивают на том, чтобы союзники дали Украине разрешение бить крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь по российским территориям. Об этом сообщила Times.

Иван Шилов ИА Регнум Крылатая ракета Storm Shadow SCALP

По информации издания, глава киевского режима Владимир Зеленский «просит западных сторонников быть смелее» и дать разрешение на удары по РФ на большие расстояния.

К этой просьбе присоединились и британские министры. Западные страны осторожничают и пока выступают против таких мер, опасаясь, что такой шаг приведёт к эскалации украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow.

Удары пришлись по складам, где находились цистерны с топливом, а также по частному сектору, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Опубликовано видео, на котором, как утверждают Вооружённые силы Украины, производится запуск двух ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24.

Европейские крылатые ракеты Storm Shadow, запускаемые с самолётов, имеют дальность поражения от 250 до 560 км. ВСУ активно применяют их с 2023 года. У этих ракет есть возможность незаметно подлетать к объекту за счёт корректировки по навигационным американским спутникам.