Белгород, 25 августа, 2024, 17:57 — ИА Регнум. После обстрела со стороны ВСУ белгородского посёлка Ракитное восемь человек находятся в тяжелом состоянии, из них шесть — в реанимации, сообщил 25 августа министр здравоохранения региона Андрей Иконников в Telegram-канале.

TASS /Boris Roessler/dpa

«11 человек находятся в больницах города Белгорода, восемь — взрослые, это в городской больнице № 2 и в областной клинической больнице. Все находятся в тяжелом состоянии, шесть из них — в реанимации», — уточнил министр.

Иконников добавил, что трое детей в средней степени тяжести находятся в отделениях в детской областной больнице.

Как передавало ИА Регнум, посёлок Ракитное 25 августа подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погибли пятеро мирных жителей, ранения получили 13 человек.

Следственный комитет 25 августа возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт») после атаки ВСУ на Ракитное. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту.