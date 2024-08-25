Киев, 25 августа, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Артёма Дмитрука обвинили в нападениях на военного и правоохранителя. Об этом 25 августа сообщил офис генерального прокурора Украины.

Известия/ Тарас Петренко

Следствие заявило, что подозреваемый, находясь в Одессе, вместе с соучастниками якобы напал на полицейского и попытался похитить оружие. Другой эпизод произошёл в Киеве. Утверждалось, что Дмитрук во время спора нанёс военному несколько ударов, в том числе по голове. Медики оценили повреждения как средней степени тяжести.

«Генеральный прокурор вручил действующему народному депутату Украины уведомление о подозрении по фактам нападения группы лиц на сотрудника правоохранительных органов и военнослужащего», — указано в Telegram-канале ведомства.

Его также обвинили в покушении на хищение огнестрельного оружия, причинении вреда здоровью средней степени тяжести и хулиганстве.

Депутата вызвали к следователю Государственного бюро расследований на допрос. Он должен явиться в 10:00 мск 29 и 30 августа.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа Дмитрук заявил о своём вероятном задержании в ближайшее время. Он добавил, что пограничники получили указание остановить его при попытке пересечь границу, а по местам его жительства в Киеве и Одессе планируется провести обыски. Все эти действия происходят по указанию главы киевского режима Владимира Зеленского, отметил депутат.

20 августа Дмитрук сообщил, что организованные преступные группы готовят покушение на него и членов его семьи. Он уточнил, что каждый день получает сообщения с угрозами убийства.

В октябре 2023 года в Верховной раде произошла стычка между Дмитруком и депутатом от партии «За будущее» Игорем Гузем. Это случилось после голосования по законопроекту о запрете УПЦ на Украине. За несколько месяцев до этого Дмитрук призывал членов Рады не одобрять этот законопроект.

Закон о запрете УПЦ Зеленский подписал 24 августа 2024 года.