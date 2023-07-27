Киев, 27 июля, 2023, 23:02 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Артём Дмитрук призвал членов украинского парламента не принимать закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом он заявил в видеообращении, размещённом в его Telegram-канале.

РИА Новости Верховная рада Украины

Ранее стало известно, что соответствующий законопроект рассмотреть рассмотреть до конца этой недели.

По мнению Дмитрука, Украина является правовой страной, а одобрение законов, ограничивающих права в вопросах религии, неприемлемо. Депутат отметил, что истории о предателях в рядах любых общин не должны быть причиной для преследований всех членов таких сообществ.

Парламентарий полагает, что принятие закон о запрете УПЦ положит начало ущемлению прав верующих и внесет раскол в украинское общество.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о запрете Украинской православной церкви. Автором законопроекта выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Он предложил запретить церковь, если специальная комиссия придет к заключению, что УПЦ имеет связи с Россией. 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что кампания по гонениям в адрес УПЦ на Украине вышла на новый уровень и предпринимаются шаги по тотальному уничтожению организации.

Она назвала указанные действия настоящей попыткой уничтожения УПЦ и тотального запрета этой церкви. 1 июля мэр города Красилов Хмельницкой области Нила Островская признала, что городские власти превысили полномочия в рамках их решения запретить в муниципалитете УПЦ. По её словам, у чиновников города нет таких прав.