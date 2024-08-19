Киев, 20 августа, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Организованные преступные группы готовят покушение на депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Артёма Дмитрука и членов его семьи, сообщил 19 августа сам парламентарий.

Telegram-канал Артёма Дмитрука Артём Дмитрук

«Определенные организованные преступные группы начали подготовку покушения на меня и на мою семью», — написал он в своём Telegram-канале.

Дмитрук уточнил, что он и его родные каждый день получают сообщения с угрозами убийства. Депутат считает, что это связано с его государственной деятельностью и политической позицией.

Парламентарий отметил, что уже отправлял обращения по поводу угроз в МВД Украины, а также в полицию страны, Госбюро расследований и СБУ. Дмитрук известен тем, что освещал гонения киевского режима в адрес канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года в Верховной раде произошла стычка между Артёмом Дмитруком и депутатом от партии «За будущее» Игорем Гузем. Это случилось после голосования по законопроекту о запрете УПЦ на Украине. Украинский парламент принял документ в первом чтении. За несколько месяцев до этого Дмитрук призывал членов Рады не одобрять этот законопроект.

Власти Украины ведут активную политику против УПЦ, в том числе поощряя захват её храмов сторонниками раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ). Пик гонений по отношению к Украинской православной церкви пришёлся на насильственный захват Киево-Печерской лавры в марте 2023 года, когда монахов начали незаконно выселять из обители. Россия охарактеризовала такие действия как репрессии.