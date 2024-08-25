Донецк, 25 августа, 2024, 15:37 — ИА Регнум. С первых дней украинской агрессии в Курской области волонтёры из Донецкой Народной Республики (ДНР) оказывают помощь местным жителям. Так, своим участием они помогли ликвидировать возникший в регионе «гуманитарный пожар». Об этом сообщил председатель Совета федеральных координаторов «Волонтёрской роты Боевого братства» Станислав Кузьменко.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

В беседе с «Донецким агентством новостей» Кузьменко рассказал, что донецкие волонтёры участвовали в эвакуации людей из Рыльска, Льгова, помогали разгружать первые гуманитарные грузы, развозили воду, а также отвозили помощь российским бойцам.

«С вашими ребятами мы провели большую работу, можно сказать, что мы ликвидировали «гуманитарный пожар», который был в области в первые дни украинской агрессии», ― отметил председатель совета.

Он подчеркнул, что сейчас работа по оказанию помощи жителям приграничных районов Курской области налажена и идёт планомерно.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа ДНР направила новый груз с гуманитарной помощью для пострадавших от нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Как уточнили в Ресурсном центре поддержки добровольчества в республике, всего удалось собрать около 5 т помощи. В частности, это продукты питания, средства личной гигиены, памперсы и средства первой необходимости.

Помощь для атакованного ВСУ региона собирали при содействии волонтёров регионального штаба Общероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ и ряда молодёжных организаций ДНР.

По данным МЧС России на 25 августа, за сутки в Курскую область доставили более 100 т гуманитарной помощи. Всего за время ЧС прибыло более 3 тыс. т гуманитарных грузов.