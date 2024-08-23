Донецк, 23 августа, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Донецкая Народная Республика (ДНР) направила новый груз с гуманитарной помощью для пострадавших от нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом 23 августа сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества в республике.

Владимир Гердо/ТАСС

«Всего удалось собрать около пяти тонн помощи. В частности, это продукты питания, средства личной гигиены, памперсы и средства первой необходимости. Груз вот только-только отправился в Курскую область», — процитировал центр «Донецкое агентство новостей».

Помощь для атакованного ВСУ региона собирали при содействии волонтёров регионального штаба Общероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ и ряда молодежных организаций ДНР.

Как сообщало 17 августа ИА Регнум, грузовой транспорт доставил в Курскую область около 1,9 тыс. т гуманитарной помощи. Волонтёры распределят его по пунктам временного размещения.

15 августа автоколонны МЧС России доставили в Курскую область 1,3 тыс. т гуманитарных грузов. В их состав вошли медикаменты, одежда, а также предметы первой необходимости, которые доставили в регион девятью колоннами.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 7 августа призвал регионы поддержать Курскую область на фоне атак ВСУ.