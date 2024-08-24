Курск, 25 августа, 2024, 02:45 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки уничтожили более десяти единиц техники формирований Вооружённых сил Украины, вторгнувшихся в Курскую область. Об этом 24 августа сообщил замначальника главы военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов

«В общей сложности… за сегодняшний день уничтожили один танк, четыре ББП, четыре транспортные единицы и пару артиллерийских установок разного калибра», — сообщил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Алаудинов добавил, что в течение последних двух-трёх дней российские военные пресекли множество попыток формирований украинских войск продвинуться на двух участках.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащие группировки войск «Север» в ходе разведки выявили несколько боевых бронированных машин ВСУ в приграничном районе Курской области. Заданные цели российские военные поразили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» и беспилотников.

Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Минобороны РФ от 24 августа, украинские войска за время боевых действий на курском направлении потеряли более 5500 военнослужащих, 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортёров, 372 боевые бронированные машины, 36 артиллерийских орудия, пять установок ЗРК, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три HIMARS и одну MLRS производства США, а также семь станций радиоэлектронной борьбы.